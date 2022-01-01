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بضغوط إسرائيلية.. تيك توك تحجب حساب مجموعة "عرين الأسود"

السبت 15 أكتوبر 2022 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بضغوط إسرائيلية.. تيك توك تحجب حساب مجموعة "عرين الأسود"



القدس المحتلة/سما/

حجبت الشبكة الاجتماعية Tik Tok، اليوم السبت، حساب مجموعة "عرين الأسود" الناشطة في محافظة نابلس، وذلك بعد ضغوط من إسرائيل، وفقًا للقناة 13 العبرية.
 
في غضون ذلك، يرفع الجيش الإسرائيلي الاستعدادات الأمنية لعطلة عيد العرش، ويواصل تعزيز المنطقة المحيطة بالقدس والضفة الغربية، خشية من تنفيذ عمليات فلسطينية جديدة. على غرار عملية اطلاق النار على حاجز شعفاط. 
 

وعادت خلايا المقاومة بنابلس لتظهر مع بداية العام الجاري أكثر، وانسحب ما يجري بمدينة جنين ومخيمها أو "عش الدبابير" كما تصفه إسرائيل على نابلس أكثر من غيرها من مدن الضفة، وجاء استشهاد المقاومين الثلاثة (محمد الدخيل وأشرف مبسلط وأدهم مبروكة) في الثامن من فبراير/شباط الماضي ليوقد شرارة هذه المقاومة ويعززها أكثر.

#اسرائيل #تيك توك #عرين الأسود

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