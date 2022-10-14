شاهد..تصريح مثير من مسؤول قطري يؤيد حضور"المثليين"كأس العالم

وكالات / سما/

أثار ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر 2022 تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها حول الترحيب بالمثليين في بلاده خلال البطولة.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز سبورتس، الخميس، أجاب بـ"نعم" المدير التنفيذي لكأس العالم في قطر، ناصر الخاطر، حول سؤال إن كانت بلاده ترحب بالمثليين.

وشدد المسؤول القطري على أنه لن يتعرض أحد لأي كان، في رسالة تطمين لمجتمع الميم، بعد إصرار الإعلامي، روب هاريس، على السؤال عن حماية المثليين وحقوقهم في حضور المونديال والتعبير علنا عن أنفسهم.

واستطرد الأعلامي ليسأل الخاطر عما هي رسالته لأولئك المشجعين الذين قد يكونوا قلقين، حيث قال: "الجميع مرحب به، والجميع سيشعر بالأمان عندما يأتون إلى قطر"، مضيفا في رد على سؤال ما إذا كان بإمكان مشجعين من المثليين الإمساك بأيدي بعضهم البعض في مكان عام، ليرد الخاطر قائلا: "نعم".

وأكد الخاطر أن الكحول سيسمح بها في مناطق محددة حول الملاعب، كما ستنشئ السلطات القطرية مناطق مخصصة أيضاً ليرتاح فيها المشجعون الذين هم في حالة سكر حتى استعادة نشاطهم.

وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في الدولة الخليجية في 20 نوفمبر المقبل، لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات تضيقية في المونديال.

وسبق وأن أثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية، بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين، وتعرضت الدولة الخليجية لانتقادات عدة من الدول الغربية ولاحتجاجات.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

المصدر: "وكالات"