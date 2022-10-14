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ضاحي خلفان: إذا خيروها..الإمارات ستقف مع السعودية وليس مع الولايات المتحدة دون شك

السبت 15 أكتوبر 2022 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان: إذا خيروها..الإمارات ستقف مع السعودية وليس مع الولايات المتحدة دون شك



دبي/ وكالات/

 

 
 

عبر سلسلة تغريدات، تحدث ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن موقف الإمارات من السعودية بعد هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج النفطي. +"

وقال ضاحي خلفان في "تويتر": "أحدهم خاطبني عبر تويتر مدعيا أن الإمارات قالت لكيري أن المملكة (السعودية) ضغطت عليها لتقف معها في منظمة "أوبك +" في تخفيض الإنتاج...الظاهر (أنه) أحد الذين لا تعجبهم الإمارات..قلت في نفسي أن مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات اذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا..فستختار الوقوف مع السعودية دون شك".

وأضاف خلفان: "الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة..موقفها معلن والجميع يعرفه..الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي..لكن بعض السلوح لا يفهمون ذلك".

المصدر: RT

 
 

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