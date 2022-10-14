شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية بمخيم عايدة توزعان المنحة الجامعية على طلبة المخيم

رام الله/ سما/

وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تحت رعاية الرئيس محمود عباس مساء اليوم منحة الطالب الجامعي بمخيم عايدة

وشملت المنحة 54 طالب وطالبة استوفوا شروط المنحة من أبناء المخيم وتم توزيعها في حفل نظمته اللجنة الشعبية بمخيم عايدة بحضور ممثل دائرة شؤون اللاجئين مدير مخيمات الجنوب محمد فراج ورئيس اللجنة الشعبية بالمخيم سعيد العزة وأعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المجتمعية داخل المخيم، والطلبة المُستفيدين من المنحة.

وقال "العزة": بأنه تم توزيع منحة الطالب الجامعي بناء على توجيهات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، في اطار سياسة الدائرة التي خطّتها في تمكين أبناء المخيم من تلقي تعليمهم الجامعي وان لا تكون العوامل الاقتصادية عائقاً امام التحاقهم بالجامعات، بالإضافة الى خلق جيل واع ومتعلم يدافع عن حقوقه المشروعة .

واكد بان العلم هو السلاح الأقوى بيد شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته الرامية الى تجهيله .

وشكر "العزة دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي وكذلك المؤسسات المجتمعية التي تعمل جاهدة في تخفيف معاناة شعبنا ، وتحسين ظروفهم المعيشية داخل المخيمات والنهوض بواقعها.