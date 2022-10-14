القناة 13 : "عرين الأسود" أصبحت ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 13 العبرية، صباح اليوم السبت، إن مجموعة "عرين الأسود" في نابلس ، أصبحت ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل الفلسطينية المعروفة.

ووفق القناة العبرية، فإن مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، أصبحت تُهدّد أمن إسرائيل واستقرار السلطة الفلسطينية أكثر من جميع الفصائل.

وأضافت، "أصبحت جماعة "عرين الأسود" من نابلس، في الأيام الأخيرة "منظمة إرهابية" لا تنجح فقط في خلق سلسلة مستمرة من الهجمات القاتلة، بل تشجع وتدفع نحو العنف في جميع المناطق، في الضفة الغربية وحتى في القدس ". وفق قولها

وتابعت القناة 13 العبرية، "في أقل من عام، تحولوا من منظمة ثانوية، تكاد لا تذكر إلى منظمة تؤثر اليوم على الأرض أكثر من جميع المنظمات المعروفة، وتهدد أمن الإسرائيليين واستقرار السلطة الفلسطينية".

وكانت مجموعة عرين الأسود، قد قالت مساء أمس الجمعة، إنها أفشلت مخططاً يوم أمس كان يهدف إلى إبادة كافة عناصرها.

وبينت المجموعة أن عناصرها كشفوا المخطط بعد تأكدهم من اقتحام أكثر من 40 سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد الاحتلال أن عناصر "العرين" سينطلقون منها.