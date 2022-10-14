  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تهدد أمن إسرائيل واستقرار السلطة

القناة 13 : "عرين الأسود" أصبحت ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل

السبت 15 أكتوبر 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 : "عرين الأسود" أصبحت ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 13 العبرية، صباح اليوم السبت، إن مجموعة "عرين الأسود" في نابلس ، أصبحت ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل الفلسطينية المعروفة.

ووفق القناة العبرية، فإن مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، أصبحت تُهدّد أمن إسرائيل واستقرار السلطة الفلسطينية أكثر من جميع الفصائل.

وأضافت، "أصبحت جماعة "عرين الأسود" من نابلس، في الأيام الأخيرة "منظمة إرهابية" لا تنجح فقط في خلق سلسلة مستمرة من الهجمات القاتلة، بل تشجع وتدفع نحو العنف في جميع المناطق، في الضفة الغربية وحتى في القدس ". وفق قولها

وتابعت القناة 13 العبرية، "في أقل من عام، تحولوا من منظمة ثانوية، تكاد لا تذكر إلى منظمة تؤثر اليوم على الأرض أكثر من جميع المنظمات المعروفة، وتهدد أمن الإسرائيليين واستقرار السلطة الفلسطينية".

وكانت مجموعة عرين الأسود، قد قالت مساء أمس الجمعة، إنها أفشلت مخططاً يوم أمس كان يهدف إلى إبادة كافة عناصرها.

وبينت المجموعة أن عناصرها كشفوا المخطط بعد تأكدهم من اقتحام أكثر من 40 سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد الاحتلال أن عناصر "العرين" سينطلقون منها.

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استشهد الدكتور عبد الله الأحمد في جنين

"عرين الأسود" تكشف عن مخطط للاحتلال لإبادة كافة مقاتليها

صحيفة عبرية: حدث غير عادي قد يؤدي إلى "حارس الأسوار 2"

إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية!

هآرتس: قنبلة موقوتة وتنظيم جديد خطير.. خطأ كبير قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع

السعودية: عرض نسخة من حذاء النبي محمد في معرض الهجرة بمركز "إثراء" (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعُم اعتقال المنفذ الثاني لعملية "بيت ايل" قرب رام الله

صحيفة تكشف : حماس الى سوريا خلال أيام ضمن وفد فصائلي

اسرائيل تناقش زوالها… رئيس الموساد السابق : “عدوّنا الحقيقيّ نظام الإبادة الذاتيّة ونحن ننهار داخليا

photo_2022-10-14_21-38-16

التعرف على هوية منفذ عملية "بيت إيل" (صور وفيديو)

photo_2022-10-14_20-27-28

إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية