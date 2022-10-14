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جيش الاحتلال يزعُم اعتقال المنفذ الثاني لعملية "بيت ايل" قرب رام الله

السبت 15 أكتوبر 2022 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعُم اعتقال المنفذ الثاني لعملية "بيت ايل" قرب رام الله



رام الله/سما/

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، اعتقال شاب شارك في عملية مستوطنة بيت ايل شمالي رام الله والتي ادت الى اصابة مستوطن بجراح خطيرة، واستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد وهو من قرية دير جرير شرق رام الله. فيما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش منطقة الضاحية.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال "بتنفيذ اطلاق نار نحو بيت ايل حيث قامت قوات الجيش باطلاق نار نحو المنفذ وتمكنت من تحييده".

واضاف ان "قوات الجيش باشرت بأعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم اخرين".

وفي ساعات الصباح اقتحمت قوات الاحتلال قرية الشهيد شجاعية واعتدت على عائلته ودمرت محتويات المنزل .

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