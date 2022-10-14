رام الله/سما/

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر ارتقاء أربعة شهداء من جنين ومخيمها ودير جرير برصاص قوات الاحتلال، ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات في الضفة، والمستوطنون يواصلون حربهم على حوارة جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يواصل جرائمه: أربعة شهداء من جنين ومخيمها ودير جرير

-اشتية: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها

-الرئاسة: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي

-الطواقم الطبية في دائرة الاستهداف الاحتلالي

-منصور: حان الوقت للمجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها

-لجنة نيابية تبث فيديو حصريا يظهر ارتباك مسؤولي الكونغرس يوم الهجوم على "الكابيتول"

-بوتين: لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن

-الكويت تجدّد موقفها بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

-شرخ في العلاقات الأميركية السعودية بسبب النفط

-وقفة في أم الفحم تنديدا باعتداءات الاحتلال على شعبنا

-شبكة المجتمع الفلسطيني تدعو عضو كونغرس لدعم قانون توفير العدالة للفلسطينيين

"الأيام":

-استشهاد طبيب وشاب وإصابة ستة مواطنين في عملية اقتحام واسعة جديدة لمخيم جنين

-المستوطنون يصعدون حربهم في أرجاء الضفة وعشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة

-شهيد بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطن شمال البيرة

-مصدر مطلع: بدء تنفيذ "إعلان الجزائر" بعد اكتساب دعم له في القمة العربية

-منصور: حان الوقت للمجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها

-غزة: الفصائل تدعو لتصعيد الغضب والاستمرار في الرد على عدوان الاحتلال

-اعتداءات واعتقالات في أحياء عدة بالقدس

"القدس":

-4 شهداء في جنين ورام الله بينهم طبيب

-مخيم شعفاط تحت الحصار مجددا

-إصابات خلال مسيرات واعتداءات في الضفة

-وثائق: إسرائيل شنت حربا بيولوجية على الفلسطينيين عام ١٩٤٨

-مسيرتان في غزة والأردن نصرة للأقصى ودعما للضفة

-خطة اسرائيلية لفرض السيادة على مناطق "ج"

-اشتية: على العالم محاسبة إسرائيل

-خطة اسرائيلية لفرض السيادة على مناطق "ج"