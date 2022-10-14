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الرئيس السوري يستقبل الوفود ..

صحيفة تكشف : حماس الى سوريا خلال أيام ضمن وفد فصائلي

السبت 15 أكتوبر 2022 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف : حماس الى سوريا خلال أيام ضمن وفد فصائلي



بيروت /سما/

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت 15/10/2022، عن أن وفداً من حركة حماس سيصل سوريا خلال الأيام القادمة ضمن مجموعة وفود فصائلية فلسطينية  

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة حماس، قولها: "تمّ إبلاغ الحركة بنيّة الرئيس بشار الأسد استقبال الفصائل الفلسطينية، وأن حماس مَدعوَّة إلى هذا اللقاء، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بالإيجاب، مؤكدة أن مسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية لديها، خليل الحية، ووفداً قيادياً منها، سيكونان ضمن الجمْع المتوجّه إلى دمشق".

ولم تحدد المصادر موعد الاجتماع السوري - الفصائلي، علماً أن الفصائل طلبت تأخيره إلى حين انتهاء لقاءات المصالحة في العاصمة الجزائرية.

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