الناصرة: مصرع شاب بحادث طرق إثر مطاردة بوليسية

الناصرة/سما/

لقي الشاب أحمد فيصل فاخوري (23 عاما)، مصرعه، بين ليل الجمعة - السبت، بعد أن أُصيب بجروح حرجة إثر مطاردة بوليسية له في مدينة الناصرة.

وأسفرت المطاردة عن انقلاب دراجة نارية وإصابة شابين. وحضرت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث ونقلت المصابين (قبل وفاة فاخوري)، لاستكمال العلاج في مشفى الناصرة الإنجليزي حيث تم إقرار الوفاة.

وزعمت الشرطة في بيان لها أن فاخوري لم يستجب لأوامر الشرطة بالتوقف حينما كان يتجه نحوهم بدراجتها، طاردوه واصطدم برصيف نتيجة المطاردة.

وفي سيق منفصل، كان قد قُتل الشابان محمود فيصل فاخوري (شقيق الشاب أحمد فيصل فاخوري) وعلي وجدي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار قرب قرية بسمة طبعون في منطقة حيفا، في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي.