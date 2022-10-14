  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الناصرة: مصرع شاب بحادث طرق إثر مطاردة بوليسية

السبت 15 أكتوبر 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: مصرع شاب بحادث طرق إثر مطاردة بوليسية



الناصرة/سما/

لقي الشاب أحمد فيصل فاخوري (23 عاما)، مصرعه، بين ليل الجمعة - السبت، بعد أن أُصيب بجروح حرجة إثر مطاردة بوليسية له في مدينة الناصرة.

وأسفرت المطاردة عن انقلاب دراجة نارية وإصابة شابين. وحضرت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث ونقلت المصابين (قبل وفاة فاخوري)، لاستكمال العلاج في مشفى الناصرة الإنجليزي حيث تم إقرار الوفاة.

وزعمت الشرطة في بيان لها أن فاخوري لم يستجب لأوامر الشرطة بالتوقف حينما كان يتجه نحوهم بدراجتها، طاردوه واصطدم برصيف نتيجة المطاردة.

وفي سيق منفصل، كان قد قُتل الشابان محمود فيصل فاخوري (شقيق الشاب أحمد فيصل فاخوري) وعلي وجدي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار قرب قرية بسمة طبعون في منطقة حيفا، في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استشهد الدكتور عبد الله الأحمد في جنين

صحيفة عبرية: حدث غير عادي قد يؤدي إلى "حارس الأسوار 2"

إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية!

هآرتس: قنبلة موقوتة وتنظيم جديد خطير.. خطأ كبير قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع

السعودية: عرض نسخة من حذاء النبي محمد في معرض الهجرة بمركز "إثراء" (فيديو)

الصين تعلق على "إعلان الجزائر" لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أحد مؤسسي "كتيبة جنين"..سرايا القدس تزُف ابنها القائد الميداني متين فايق ضبايا

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تناقش زوالها… رئيس الموساد السابق : “عدوّنا الحقيقيّ نظام الإبادة الذاتيّة ونحن ننهار داخليا

photo_2022-10-14_21-38-16

التعرف على هوية منفذ عملية "بيت إيل" (صور وفيديو)

photo_2022-10-14_20-27-28

إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية!

ff5169ff12

"عرين الأسود" تكشف عن مخطط للاحتلال لإبادة كافة مقاتليها

1242399816

هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن العمليات في جنين.. وقناة عبرية: الجيش سيركز جهوده للقضاء على "عرين الأسود"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية