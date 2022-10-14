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طقس فلسطين: أجواء خريفية وارتفاع طفيف درجات الحرارة

السبت 15 أكتوبر 2022 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء خريفية وارتفاع طفيف درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم السبت خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد غائماً جزئياً إلى صاف معتدلا نهارا باردا نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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