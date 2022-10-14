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التعرف على هوية الشاب الذي أعدمه الاحتلال قرب رام الله (صور وفيديو)

الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعرف على هوية الشاب الذي أعدمه الاحتلال قرب رام الله (صور وفيديو)



رام الله/سما/

تم التعرف، مساء اليوم  الجمعة، على هوية الشاب الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ الارتباط العسكري أبلغ عائلة الشاب قيس شجاعية من قرية دير جرير، باستشهاد نجلها برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وذكرت المصادر أن الشهيد قيس عماد شجاعية هو جريح سابق وشقيق الأسير بهاء شجاعية.

وأظهرت مشاهد تعود للعام 2015  للشهيد قيس شجاعية بعد إصابته خلال مواجهات قرب حاجز "بيت إيل"

و أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الجمعة، أن قواته قامت بتحييد مسلح فلسطيني بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطن من قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وبحسب المتحدث، فإن قوة عسكرية كانت تكمن في المكان تمكنت من إطلاق النار وقامت بتحييد المنفذ، فيما فر آخر من المكان وتقوم قوات كبيرة بملاحقته وعمليات تمشيط بالمكان.



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صورة تعود للعام ٢٠١٥ للشهيد قيس شجاعية بعد إصابته خلال مواجهات قرب حاجز

#رام الله #اسشهاد شاب #قيس شجاعية #بهاء شجاعية
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