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إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية !

الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية !



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن عملية الليلة باستهداف مستوطنة بيت إيل تؤكد المخاوف الإسرائيلية من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب".

وقال يوآف زيتون من صحيفة يديعوت أحرنوت: "أن عملية إطلاق النار صوب مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المقلق للعمليات، من جنين ونابلس حتى القدس على الرغم من الجهود الكبيرة لمنع تمددها وعزل شمال الضفة.

وعلق المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم على عملية بيت إيل: الرعب مستمر !.

و أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الجمعة، أن قواته قامت بتحييد مسلح فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار  أدت لإصابة مستوطن من قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وبحسب المتحدث، فإن قوة عسكرية كانت تكمن في المكان تمكنت من إطلاق النار وقامت بتحييد المنفذ، فيما فر آخر من المكان وتقوم قوات كبيرة بملاحقته وعمليات تمشيط بالمكان.

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