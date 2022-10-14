منصور: الوقت حان للمجتمع الدولي لمساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها

نيويورك/سما/

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، للإصرار على الامتثال للقانون الدولي دون استثناء، ولاتخاذ تدابير واضحة للمساءلة في ضوء انتهاكات إسرائيل الصارخة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال الرسائل الثلاث المتطابقة التي بعثها منصور، اليوم الجمعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الغابون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لليوم الثاني على التوالي، نظرا لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قتل الفلسطينيين في فلسطين المحتلة.

ونوه إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا المستوطنين في مضايقة وترهيب واستفزاز الشعب الفلسطيني بلا هوادة وبشكل بومي.

وأشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال باستهداف مخيم جنين مرة أخرى، ما أدى إلى استشهاد شاب وطبيب كانا يحاولان اسعاف الجرحى الفلسطينيين، منوها إلى استشهاد الدكتور عبد الله الأحمد أبو التين، 43 عاما، إثر اصابته برصاص جنود إسرائيليين في رأسه أمام مستشفى جنين الحكومي، والشاب متين دبايا 20 عاما، إلى جانب إصابة مسعفين أثناء محاولتهما الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين الجرحى.

وشدد منصور على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.