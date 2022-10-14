"عرين الأسود" تكشف عن مخطط للاحتلال لإبادة كافة مقاتليها

نابلس/سما/

أصدرت مجموعة "عرين الأسود"، مساء اليوم الجمعة، بياناً، تؤكد فيه عن كشفها خطة للاحتلال الاسرائيلي أراد بها ابادة كافة مقاتلي العرين فجر يوم الخميس.

وقالت العرين في بيانها: " إن مجموعة عرين الأسود تؤكد للإحتلال أنها تعلم تماما مدى قذارته وخداعه وأساليبه في إيقاع المقاومين المُجاهدين ودرسنا تاريخكم الأسود منذ عملية الفردان وحتى خطة خداع المقاومين في غزه في عملية سيف القدس ، وهنا نكشف لأبناء شعبنا أن مجموعة عرين الأسود كشفت خطة للاحتلال لإبادة كافة مقاتلي عرين الأسود فجر يوم الخميس أثناء المناورة التي قام بها مدعيا أنه إقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية كان مقاتلين عرين الأسود قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها، نحن نعلم يا كوخافي أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية.

وأكدت أيضا مجموعة عرين الأسود سُقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس وهي الآن بحوزة إختصاصين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وبعيده كل البعد عن مكان تواجد المقاتلين .

وأكدت المجموعة لأبناء شعبنا المُجاهدين المرابطين مايلي :

أولا: إن مجموعة عرين الأسود على يقظة تامة وعلى تواصل مع كافة مُقاتليها ومقاتلي الفصائل الأخرى على الأرض

ثانيا: إننا تابعنا ماحدث في بلدة حوارة وبيتا والبلدات التي واجهت وجه الإحتلال الحقيقي اليوم الذي مهما جمله المتخاذلون المنبطحون يشاء الله الا أن يكشف هذا الوجه على حقيقته وندعو المُسلحين في كل منطقة من هذه المناطق للإشتباك مع العدو كما فعل المُجاهدين على دوار بيتا قبل ساعات .



ثالثا: إن مقاتلي مجموعة عرين الأسود ينعون بكل فخر شهداء جنين الأبطال الذين أرتقوا في هذا اليوم المبارك وهم:

ألشهيد المُجاهد محمد تركمان

ألشهيد المُجاهد متين ضبايا

ألشهيد المُجاهد عبد الله أبو التين

رابعا: نؤكد للعدو أن أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد سنُذيقك الموت الذي طالما اذقته لشعبنا ونقسم لك أننا سنضربك في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق وأننا على عهد ألشهداء

ننتظر فإنتظر ننتظر فإنتظر .