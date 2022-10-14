تعليق "العصيان المدني" في مخيم شعفاط وعناتا

القدس المحتلة/سما/

أعلن أبناء عائلات مخيم شعفاط وعناتا عن تعليق العصيان المدني حتى اشعار اخر ورجوع الحياة اليومية لوضعها الطبيعي.

وقالوا في بيان " بعد حصار دام ستة أيام على مخيم شعفاط وعناتا والمنطقة ، صمد فيه الأهالي أمام سياسات تعمدت كسر المخيم والتضييق على أهله من خلال فرض حصار قاس جر المنطقة لكارثة إنسانية، يعلن أبناء عائلات مخيم شعفاط وعناتا للعموم اليوم انتصار القدس على الحصار ورضوخ سلطات الاحتلال لإرادة الشعب، وتقرر بناء على ذلك تعليق العصيان المدني حتى اشعار اخر ورجوع الحياة اليومية لوضعها الطبيعي .



وتقرر انتظام المسيرة التعليمية بشكل طبيعي داخل المنطقة وخارجها ابتداءا من يوم غد السبت.



ودعا البيان الاهالي والمؤسسات والمنظمات الدولية لمراقبة سلوك السلطات الاسرائيلية على حاجز مخيم شعفاط ومفرق عناتا، وتوثيق أية تجاوزات تحدث بالصوت والصورة معاً .



وقال البيان: "أهلنا الكرام هذا الانتصار تكلل واكتمل بدعم أبناء شعبنا الأبي في كل مناطق تواجده سواء في القدس أو الضفة الغربية، والذين كانوا خير سند لنا في رفضنا للظلم والحصار بدعمنا سياسياً وميدانياً، فشكراً لهم من القلب، الشكر موصول أيضاً للطواقم الطبية التي لم تتوانى عن التواجد في كل أيام الحصار، ولأحياء القدس وأبنائها الذين حولوا الشوارع لساحة حرب رفضاً للذل والظلم".