مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عرابة

عرابة/سما/

قُتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة عرابة، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:38، حول مصاب في حادث عنف من عرابة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر المضمد، ساهر غنايم، أن "المصاب أحيل إلينا بواسطة سيارة وهو فاقد للوعي دون نبض أو تنفس ويعاني من جروح حرجة، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

85 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في مناطق الـ48 منذ مطلع العام الجاري 2022، إلى 85 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.