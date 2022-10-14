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سفيرتنا لدى الأوروغواي والسفراء العرب يجتمعون برئيس الجمهورية

الجمعة 14 أكتوبر 2022 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرتنا لدى الأوروغواي والسفراء العرب يجتمعون برئيس الجمهورية



مونتيفيدو/سما/

اجتمعت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية الأوروغواي نادية رشيد وسفراء السعودية ومصر ولبنان وقطر المعتمدين لدى الأوروغواي، مع رئيس الجمهورية لويس لاكالي بو، بحضور وزير خارجية فرانسيسكو بوستيو بوناسو.

وبحث الاجتماع  "المواقف التي اتخذتها الأوروغواي خلال العامين الماضيين تجاه فلسطين، وتحديدا الإعلان الأخير من قبل رئيس الأوروغواي بخصوص نيته بفتح مكتب للتجارة والابتكار في مدينة القدس المحتلة".

ودعت السفيرة رشيد وسفراء الدول العربية، الرئيس لكالي بو إلى تأكيد التزامه باحترام القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتراجع عن نية فتح "مكتب للتجارة والابتكار" في القدس المحتلة.

واستعرض الاجتماع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بقضية فلسطين خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت الأوروغواي تدعمها بشكل دوري.

واتفق المجتمعون على متابعة مختلف القضايا المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كما أكد السفراء على ثقتهم بأن الأوروغواي ستواصل الوفاء بالتزاماتها التاريخية والقانونية والسياسية في هذا الصدد تجاه كل من القانون الدولي والقضية الفلسطينية.

#نادية رشيد

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