  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يشكر بن زايد وأردوغان

الجمعة 14 أكتوبر 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يشكر بن زايد وأردوغان



موسكو/سما/

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الشكر لكل من تركيا والإمارات العربية لجهود الوساطة والجهود الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وقضية تبادل الأسرى.


وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن نتائج لقاءاته مع الرئيسي الإماراتي والتركي مؤخرا: "روسيا ممتنة لرئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان لدوره كوسيط في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الأسرى".

وتابع قائلا: "دولة الإمارات بالطبع مستعدة للعب دور الوساطة، ولا بد لي من القول إن رئيس الإمارات مهتم ومشارك بذلك، بما في ذلك القضايا الإنسانية وتبادل الأسرى، وما إلى ذلك .. نحن ممتنون له".

كما أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لجهود الرئيس التركي فيما يتعلق بقضية العسكريين الأسرى مع أوكرانيا، قائلا: "لقد لعب الرئيس التركي أردوغان بالفعل دورا مهما إلى حد ما في حل عدد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتبادل الأسرى. لقد شارك حقا بشكل شخصي في هذا العمل، وكما تعلمون، هناك نتيجة، لذلك نحن ممتنون له لأننا استرجعنا عسكريينا، ومن بينهم ضباط ".

#بوتين #بن زايد #أردوغان

الأكثر قراءة اليوم

القسام تكشف عن وحدة جديدة عملت بـ "الخفاء" منذ 8 أعوام

برعاية الرئيس تبون ..الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية

اعتقال مطلوب .. محدث: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين

احد منفذي عملية الاغوار ..استشهاد الأسير محمد تركمان من جنين

قصة مسخرة معلنة..هاني المصري

استطلاع : لابيد يزداد قوة ويحصل على 26 مقعدا والليكود يتراجع

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

20220823094712afpp-afp_32gy2e4.h-scaled-e1665572022928-730x438

معاريف: على شفا الغليان

الغرفة المشتركة: سنظل سيفاً ودرعاً للقدس والأقصى وأيدينا على الزناد

photo_2022-10-14_09-14-27

صحيفة عبرية: حدث غير عادي قد يؤدي إلى "حارس الأسوار 2"

945d56be16edb505eecf52d817a8d382

هكذا استشهد الدكتور عبد الله الأحمد في جنين

Screenshot_12

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية