بوتين يشكر بن زايد وأردوغان

موسكو/سما/

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الشكر لكل من تركيا والإمارات العربية لجهود الوساطة والجهود الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وقضية تبادل الأسرى.



وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن نتائج لقاءاته مع الرئيسي الإماراتي والتركي مؤخرا: "روسيا ممتنة لرئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان لدوره كوسيط في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الأسرى".

وتابع قائلا: "دولة الإمارات بالطبع مستعدة للعب دور الوساطة، ولا بد لي من القول إن رئيس الإمارات مهتم ومشارك بذلك، بما في ذلك القضايا الإنسانية وتبادل الأسرى، وما إلى ذلك .. نحن ممتنون له".

كما أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لجهود الرئيس التركي فيما يتعلق بقضية العسكريين الأسرى مع أوكرانيا، قائلا: "لقد لعب الرئيس التركي أردوغان بالفعل دورا مهما إلى حد ما في حل عدد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتبادل الأسرى. لقد شارك حقا بشكل شخصي في هذا العمل، وكما تعلمون، هناك نتيجة، لذلك نحن ممتنون له لأننا استرجعنا عسكريينا، ومن بينهم ضباط ".