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إقالة وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ

الجمعة 14 أكتوبر 2022 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ



لندن/سما/

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ أقيل من منصبه، وسط تكهنات بأن رئيسة الحكومة ليز تراس، ستعلن اليوم عن تعديلات في الموازنة المصغرة.

وأعلنت رئاسة الحكومة، أن تراس ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم.

وكان كوارتنغ قطع زيارته إلى واشنطن وعاد صباح اليوم الجمعة إلى بريطانيا، حيث توجه مباشرة إلى داونينغ ستريت للقاء تراس.

ووسط دعوات لإقالته، رد كوارتنغ مؤكدا أنه "لن يذهب إلى أي مكان"، لكنه رفض استبعاد المزيد من التراجع عن التخفيضات الضريبية التي تبلغ قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني، والتي تم الكشف عنها في الموازنة المصغرة المثيرة للجدل.

 
#وزير الخزانة البريطاني

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