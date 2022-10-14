قناة عبرية: حادثة غير عادية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عبرية ان حادثة غير عادية وقعت ليل الأربعاء الماضي على الحدود البحرية الاسرائيلية اللبنانية.

أفادت القناة 12 العبرية اليوم الجمعة عن وقوع حادث غير عادي عندما تجاوز قارب صيد لبناني المساحة المسموح بها، وتداركت البحرية الإسرائيلية الحادثة وهرعت للمكان.

وأضافت القناة العبرية أن البحرية الإسرائيلية قامت بإطلاق نيران تحذيرية على القارب الذي كان قادمًا من جهة لبنان.



وأشارت إلى إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاتعرف حتى الآن ما إذا كان دخوله عن طريق الخطأ أم لفحص جهوزية إسرائيل، وفحص اليقظة البحرية لها في هذه الأيام الحساسة التي تشهد توترات، والتي مازالت قائمة، وهذا يوضح سبب قرار الجيش الإسرائيلي إبقاء حالة التأهب حول منصة الغاز "كاريش"