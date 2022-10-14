"حماس" تزفّ الشهيد الطبيب أبو التين وتدعو إلى تصعيد المقاومة

غزة/سما/

زفت حركة حماس الشهيد عبد الله الأحمد العبسي (أبو التين) 42 عامًا، رئيس وحدة الإجازة والترخيص بوزارة الصحة، الذي ارتقى اليوم متأثراً بجراح إصابته برصاص قنّاص اسرائيلي أمام مستشفى جنين الحكومي، خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

وأرسلت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة التعازي لذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة "للعدو أنّ ارتقاء الشهداء لا يزيد شعبنا إلا عزماً على الاستمرار في طريق التحرير والعودة."

ودعت الحركة إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وتوسيع بقعتها حتى لا يهنأ الاحتلال فوق شبر من أرضنا، فشعبنا التوّاق للحرية والكرامة يستحق أن نقدم لأجله الغالي والنفيس."