إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب الأهالي الذين تصدوا لهجوم مستوطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وهاجم المستوطنون مركبة تابعة لتلفزيون فلسطين بالحجارة، تواجد فيها الصحفيان بكر عبد الحق وياسر حبيشة، ما أدى لتضرر نوافذها، كما منعوا مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للبلدة لإسعاف المصابين.

وذكر الهلال الأحمر بأن 55 مواطنًا اصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا وحوارة بنابلس.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 شبان بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات عنيفة بالمنطقة.

كما وقعت مواجهات في أكثر من منطقة بالخليل، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية، مركز الخليل التجاري، وسط مدينة الخليل.

وأفاد مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا وسط المدينة، واطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز عولجوا ميدانيا.

واندلعت مواجهات مماثلة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.