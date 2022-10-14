رام الله/سما/

تصدرت كلمة الرئيس محمود عباس في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، ولقاءاته الثنائية مع العديد من القادة المشاركين في القمة، الصفحات الأولى من الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الجمعة، إلى جانب الهبة التي تشهدها محافظات الضفة في مواجهة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: نسعى للخلاص من الاحتلال وسنراجع مجمل علاقتنا بإسرائيل

- أبو مازن يجتمع مع بوتين ويشيد بمواقف روسيا الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في المحافل الدولية

- مواجهات تعم القدس والخليل.. والاحتلال يقرر تعزيز قواته

- عشرات الإصابات في الضفة واستمرار العصيان المدني بمخيم شعفاط وعناتا

- حوارة تتصدى لعربدة المستوطنين والاحتلال يواصل "خنق" نابلس

- الفصائل توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية

- اشتية يدعو إلى خلق جهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

- إقرار برنامج إحياء الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات

"الأيام":

- الرئيس: لن نقبل استمرار الوضع الراهن وسنراجع مجمل علاقتنا مع إسرائيل

- إحراق منتزه وثلاث شاحنات في حوارة

- بن غفير يقتحم بلدة الطور

- المواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين

- اندلاع مواجهات وإصابات في مناطق عدة

- لابيد يصادق على تعزيز قوات الاحتلال في القدس

- الاحتلال يلتف مجددا على اتفاق بالإفراج عن الأسير خليل عواودة

- مخيم العروب: تشييع حاشد لجثمان الشهيد أسامة عدوي

- مواجهات في عدد من أحياء القدس ومخيم شعفاط يواصل العصيان المدني

- إصابات وأضرار جراء اعتداء استيطاني على حي الشيخ جراح

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في صور باهر

- خمسون معتقلا إداريا يعلقون إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 19 يوما

- الفصائل توقع "إعلان الجزائر" للوحدة.. وانتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام

- محكمة تابعة لحماس تقضي بإعدام "متخابرَين مع الاحتلال"

"القدس":

- الرئيس: إسرائيل تواصل القتل والهدم والاستيطان وانتهاك المقدسات

- أهالي مخيم شعفاط وعناتا: إغلاق واعتداءات ومستمرون بالعصيان

- توقيع "إعلان الجزائر"

- عائلة الشهيد أبو أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

- عشرات الإصابات في مواجهات واعتداءات واسعة نفذها المستوطنون

- لجنة المؤسسات والفعاليات والقوى بنابلس تدعو للاستنفار

- غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة "نابلس ومنطقة جنين هما التحدي الأكبر"

- نشر 4 سرايا من قوات حرس الحدود في القدس. وضع 10 منها في حالة استنفار

- الأسرى الإداريون يعلقون إضرابهم عن الطعام

- جسر معلق يمر فوق القدس القديمة وسلوان والثوري وجبل صهيون!