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قيادة "فتح" في لبنان تدين بشدة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا

الجمعة 14 أكتوبر 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة "فتح" في لبنان تدين بشدة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا



رام الله/سما/

 أدانت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في لبنان بشدة اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب المنظم الذي تمارسه بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة، خاصة استمرار هجماتها الإرهابية ضد مدينتي نابلس وجنين ومخيماتهما، والتي كان آخرها الهجوم التي شنته فجر اليوم على جنين.

وأكد بيان صادر عن الحركة، اليوم الجمعة، أن استمرار قوات الاحتلال في تصعيد عدوانها الإرهابي والدموي والإجرامي للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والحصار الذي تتعرض له المناطق الفلسطينية، خاصة ما يحصل في القدس ونابلس والخليل ومخيماتها، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة بحماية وإسناد وإشراف قوات الاحتلال، تعتبر حلقة في مسلسل عمليات الإجرام والتطهير العرقي، ومحاولة بائسة لكسر إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة وصموده وبقائه في أرض الوطن.

وأعربت عن تضامنها مع أهلنا وشعبنا في أرض الوطن، ودعمها وتأييدها لمقاومته الشجاعة في مواجهة الاحتلال.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات تصعيدها المتعمد والخطير للأوضاع، ومحاولتها فرض أمر واقع للتعايش مع الاحتلال والاستيطان بديلا عن الحل التاريخي الذي أقرّه المجتمع الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

ودعت الدول العربية والصديقة والمجتمع الدولي إلى إدانة سياسات وممارسات سلطة الاحتلال الإجرامية، وللتحرك الفوري وتحمّل مسؤولياتهم في لجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.

وحيّت قيادة حركة "فتح" في لبنان صمود شعبنا في أرض الوطن ومقاومته الباسلة في وجه العدوان، ووجهت التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى الجرحى، داعية بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.

#فتح #لبنان #اسرائيل

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