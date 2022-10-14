زكي: إسرائيل تضاعف هجماتها وانتهاكاتها بحق شعبنا

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس وفد فلسطين في اجتماعات مجموعة السلام العربية المنعقدة بالقاهرة، عباس زكي، إن إسرائيل تضاعف هجماتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية للنيل من صمود وإرادة شعبنا، وهذا أمر مستحيل.

وأضاف زكي في تصريح له على هامش أعمال اجتماع مجموعة السلام العربية، إننا في فلسطين سنواجه ما تمارسه إسرائيل مهما كان الظرف قاسي ولدينا ثقة في إخواننا بالأمة العربية أن تواصل دعمها المستمر ولا تترك الشعب الفلسطيني وحده أمام هذه الآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية فالمطلوب الوقوف أمام هذه العنجهية الإسرائيلية التي تهين وتقسم الشعوب على مدار 100 عام، وفضح ممارسات الاحتلال.

يذكر أن مجموعة السلام العربية هي منظمة أهلية وعربية مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح، تأسست بمبادرة من عدد من الشخصيات العربية المهمومة بما تعانيه دول عربية من نزاعات وحروب وفتن، لتكون مهتمة بقضايا السلم والاستقرار والتنمية الإنسانية الشاملة وبتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير مؤسساته.

حضر الاجتماع التأسيسي وفد فلسطيني وهم أعضاء بالمجموعة: عضو المجلس الوطني أكرم عبد اللطيف، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في أراضي عام 1948 محمد بركة، والكاتب عمر الغول، والأكاديمية رندة سنيورة.