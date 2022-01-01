فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
* "يديعوت احرونوت":
- حالة تأهب في القدس والضفة الغربية خوفا من التصعيد
- ليلة صاخبة بالقدس ومحاولة لمنع تدهور سريع
- المنظمات الفلسطينية تعلن عن يوم غضب
- "الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل حاول جاهدا إخفاء ماضيه الإسرائيلي وخدمته بالجيش الإسرائيلي
- لبنان تقر الاتفاق البحري مع إسرائيل
- الصواريخ الإسرائيلية "حيتس" ستدافع عن أوروبا
- التضخم المالي في الولايات المتحدة لم يتوقف
* "معاريف":
- استعداد ليوم الغضب في القدس
- الشرطة تجند وحدات احتياط لحرس الحدود
- لا تغيير بنتائج استطلاعات الرأي: نتنياهو يبتعد من إمكانية تشكيل الحكومة،42% يؤيدون الاتفاق مع لبنان و31% يعارضون
- إبقاء الحواجز في الطرقات المؤدية لنابلس
* "هآرتس":
- اتفاق الغاز منع الحرب، لكن لبيد منع إقرار الاتفاق بالكنيست
- نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة لكنه تراجع عن قراره
- النار تصل الى القدس وليس من المؤكد ان تكون المحطة الأخيرة
- استطلاع القناة 13: كتلة نتنياهو ستحصل على 59 مقعدا ولبيد يحصل وللمرة الأولى على 26 مقعدا
- بن غبير يستل مسدسا في الشيخ جراح ومواجهات بين فلسطينيين واليهود
- افتتاحية الصحيفة: بن غبير يشكل خطرا على إسرائيل
- إسرائيل تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا حول الطائرات المسيرة الإيرانية
ــــ