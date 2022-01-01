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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت احرونوت":

- حالة تأهب في القدس والضفة الغربية خوفا من التصعيد 

- ليلة صاخبة بالقدس ومحاولة لمنع تدهور سريع 

- المنظمات الفلسطينية تعلن عن يوم غضب 

- "الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل حاول جاهدا إخفاء ماضيه الإسرائيلي وخدمته بالجيش الإسرائيلي 

- لبنان تقر الاتفاق البحري مع إسرائيل 

- الصواريخ الإسرائيلية "حيتس" ستدافع عن أوروبا 

- التضخم المالي في الولايات المتحدة لم يتوقف 

* "معاريف":

- استعداد ليوم الغضب في القدس

- الشرطة تجند وحدات احتياط لحرس الحدود 

- لا تغيير بنتائج استطلاعات الرأي: نتنياهو يبتعد من إمكانية تشكيل الحكومة،42%  يؤيدون الاتفاق مع لبنان و31% يعارضون

- إبقاء الحواجز في الطرقات المؤدية لنابلس 

* "هآرتس":

- اتفاق الغاز منع الحرب، لكن لبيد منع إقرار الاتفاق بالكنيست 

- نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة لكنه تراجع عن قراره

- النار تصل الى القدس وليس من المؤكد ان تكون المحطة الأخيرة

- استطلاع القناة 13: كتلة نتنياهو ستحصل على 59 مقعدا ولبيد يحصل وللمرة الأولى على 26 مقعدا

- بن غبير يستل مسدسا في الشيخ جراح ومواجهات بين فلسطينيين واليهود

- افتتاحية الصحيفة: بن غبير يشكل خطرا على إسرائيل 

- إسرائيل تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا حول الطائرات المسيرة الإيرانية

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#الصحف الاسرائيلية

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