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هذا ما تخشاه "إسرائيل" في حال تم تنفيذ عسكرية بنابلس للقضاء على "عرين الأسود"

الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما تخشاه "إسرائيل" في حال تم تنفيذ عسكرية بنابلس للقضاء على "عرين الأسود"



القدس المحتلة/سما/

قال الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم مساء اليوم الجمعة إن إهمال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في التعامل مع المجموعة المسلحة التي تحمل اسم "عرين الأسود" في نابلس هو أحد أسباب تمجيد المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية.
 
وأضاف بن مناحيم أنه خوفًا من وقوع تصعيد أمني كبير في الضفة خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء عليهم، هو الذي يؤخر التعامل معها، ويتجنب المستوى السياسي الوصول إلى تلك المرحلة في الوقت الحالي.
 
وأكد إلى أن هناك خشية لدى رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الجيش بيني غانتس من ردة فعل الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن في حال تم تنفيذ العملية العسكرية بنابلس.
 
يشار إلى أن شمال الضفة الغربية يشهد حالة من التصعيد في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي يُكثف فيه الجيش نشاطه في منطقة جنين ونابلس ضد المسلحين الفلسطينيين هناك.

#عرين الأسود #نابلس

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