3 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية/ سما/

أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية ان 3 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها ، فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية قرب البوابة التي تغلق مدخل القرية منذ 19 عاما.

وأوضح شتيوي ان هذه المسيرة انطلقت استجابة لدعوات حركة فتح المستمرة بتصعيد المقاومة الشعبية ردا على اعتداءات المستوطنين المستمرة ، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة والتي كان آخرها اغتيال شهيدين من جنين.

ودعا شتيوي كافة قطاعات شعبنا لتوسيع دائرة الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه بتصعيد المقاومة الشعبية فوق كل شبر من محافظات الضفة الغربية وتفويت الفرصة على جيش الاحتلال الذي يسعى للتفرد في بعض محافظات الوطن.