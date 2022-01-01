  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المدلل : "شددنا في حوارات الجزائر على استمرار المقاومة"

الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل : "شددنا في حوارات الجزائر على استمرار المقاومة"



غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو وفدها لحوارات الجزائر أحمد المدلل، بأن جولات حوارات المصالحة الفلسطينية في الجزائر انتهت بإعلان اتفاق أجمعت الفصائل الفلسطينية على قبوله، بعد نقاشات حادة بين جميع الأطراف.

وقال القيادي المدلل، في تصريح صحفي : "إن حركة الجهاد الإسلامي ركَّزت في حوارات الجزائر على ضرورة دعم صمود شعبنا ومقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وحقه في ممارسة المقاومة بكافة أشكالها، وتفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد خلال عام في الوطن والشتات.

وكشف المدلل عن خلاف حول بند تشكيل حكومة وطنية تلتزم بالقرارات والقوانين الدولية، بعدما تم الاتفاق على هذا البند، مشيراً إلى أنه "في القراءة الأخيرة أعلن عزام الأحمد رئيس وفد فتح أن رئيس السلطة أخبره بأن يتضمن البيان التزام حكومة الوحدة الوطنية بقرارات الشرعية الدولية؛ ما فجَّر حالة الخلاف من جديد، حيث إننا ومعنا حماس والجبهة الشعبية "القيادة العامة" رفضناه رفضاً قاطعاً".

وأوضح أنه خروجاً من حالة الخلاف، تم شطب بند حكومة الوحدة بأكمله، وتم الاحتفال بإعلان اتفاق الوحدة بدونه، خلال احتفالية كبيرة نظمها الجزائريون، مساء أمس، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور الرئيس الجزائري، وأركان حكومة الجزائر، وما يقارب 600 شخصية دبلوماسية من دول شتى، ورجال سياسة وفكر ومجتمع..".


وأكد القيادي المدلل أن الخطوة الأهم الآن هي تنفيذ مخرجات هذه الحوارات، وأن تكون هناك إرادة سياسية في هذا الاتجاه.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تهدد غزة في حال دخولها على خط المواجهة مع الضفة والقدس..

القسام تكشف عن وحدة جديدة عملت بـ "الخفاء" منذ 8 أعوام

برعاية الرئيس تبون ..الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية

اعتقال مطلوب .. محدث: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين

احد منفذي عملية الاغوار ..استشهاد الأسير محمد تركمان من جنين

قصة مسخرة معلنة..هاني المصري

استطلاع : لابيد يزداد قوة ويحصل على 26 مقعدا والليكود يتراجع

الأخبار الرئيسية

15182

هذا ما تخشاه "إسرائيل" في حال تم تنفيذ عسكرية بنابلس للقضاء على "عرين الأسود"

D81E1D70-9F93-4B6D-839E-4DABB297E3F5

الجهاد الاسلامي : بنادق المقاومة في الضفة وغزة لن تقبل بالتفرد بشعفاط وجنين ونابلس

يب-1665744498

استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثرا بجروحه صباح اليوم في جنين

أحد مؤسسي "كتيبة جنين"..سرايا القدس تزُف ابنها القائد الميداني متين فايق ضبايا

نتنياهو يكشف أسرار عن "الضم" وإيران وغزة والسودان وسوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية