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40 ألف مُصلٍ أدوّا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألف مُصلٍ أدوّا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة/ سما/

أدى  40 ألف مُصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على المواطنين الوافدين إليه.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه.

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