  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً يشعل المقاومة

الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً يشعل المقاومة



غزة / سما/

توجه القيادي في حركة حماس .د. اسماعيل رضوان، اليوم الجمعة، بالتحية إلى أرواح شهداء جنين البطولة والمقاومة الذين استشهدا في اقتحام جنين صبيحة اليوم الجمعة

وقال رضوان على حسابه عبر تويتر:" ️إن استهداف الاحتلال للطبيب عبد الله أبو تين وهو على رأس عمله جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها الاحتلال".

و️أضاف:" إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى وقودا يشعل مقاومة أبناء شعبنا ضد الاحتلال".

ك️ما توجه رضوات بالتحية لكتائب عز الدين القسام التي اشتبكت بشكل مباشر مع جيش الاحتلال وللمقاومة بكل تشكيلاتها التي تصدت للاحتلال في جنين وستبقى جنين أيقونة المقاومة عصية على الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تهدد غزة في حال دخولها على خط المواجهة مع الضفة والقدس..

القسام تكشف عن وحدة جديدة عملت بـ "الخفاء" منذ 8 أعوام

برعاية الرئيس تبون ..الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية

اعتقال مطلوب .. محدث: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين

احد منفذي عملية الاغوار ..استشهاد الأسير محمد تركمان من جنين

قصة مسخرة معلنة..هاني المصري

استطلاع : لابيد يزداد قوة ويحصل على 26 مقعدا والليكود يتراجع

الأخبار الرئيسية

15182

هذا ما تخشاه "إسرائيل" في حال تم تنفيذ عسكرية بنابلس للقضاء على "عرين الأسود"

D81E1D70-9F93-4B6D-839E-4DABB297E3F5

الجهاد الاسلامي : بنادق المقاومة في الضفة وغزة لن تقبل بالتفرد بشعفاط وجنين ونابلس

يب-1665744498

استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثرا بجروحه صباح اليوم في جنين

أحد مؤسسي "كتيبة جنين"..سرايا القدس تزُف ابنها القائد الميداني متين فايق ضبايا

نتنياهو يكشف أسرار عن "الضم" وإيران وغزة والسودان وسوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية