رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً يشعل المقاومة

غزة / سما/

توجه القيادي في حركة حماس .د. اسماعيل رضوان، اليوم الجمعة، بالتحية إلى أرواح شهداء جنين البطولة والمقاومة الذين استشهدا في اقتحام جنين صبيحة اليوم الجمعة

وقال رضوان على حسابه عبر تويتر:" ️إن استهداف الاحتلال للطبيب عبد الله أبو تين وهو على رأس عمله جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها الاحتلال".

و️أضاف:" إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى وقودا يشعل مقاومة أبناء شعبنا ضد الاحتلال".

ك️ما توجه رضوات بالتحية لكتائب عز الدين القسام التي اشتبكت بشكل مباشر مع جيش الاحتلال وللمقاومة بكل تشكيلاتها التي تصدت للاحتلال في جنين وستبقى جنين أيقونة المقاومة عصية على الاحتلال.