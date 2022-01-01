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استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثرا بجروحه صباح اليوم في جنين

الجمعة 14 أكتوبر 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثرا بجروحه صباح اليوم في جنين



رام الله / سما /

 استشهد، الجمعة، الطبيب عبد الله الأحمد متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، "استشهاد الطبيب الزميل عبد الله الأحمد (رئيس وحدة الإجازة والترخيص) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي صباح اليوم.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان، في وقت سابق، أن الدكتور الأحمد أصيب بجروح حرجة، لدى محاولة إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى.

واستشهد شاب وأصيب ستة آخرون، بينهم الطبيب الأحمد ومسعفان، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة جنين ومخيمها، والتي اعتقلت عدة مواطنين.

وأدنت وزارة الصحة بأشد العبارات الجريمة الإسرائيلية وطالبت المجتمع الدولي بحماية أبناء شعبنا وكوادره الطبية ومستشفياته.

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