سرايا القدس"كتيبة جنين" تزُف ابنها القائد الميداني متين فايق ضبايا

جنين/سما/

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الجمعة، ابنها القائد الميداني البطل متين فايق حسين ضبايا (25 عاماً) والذي ارتقى إلى العلا صباح اليوم في اشتباك مسلح أثناء تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين في بيان لها: "إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين، ونحن ننعى إلى شعبنا الفلسطيني القائد متين ضبابا، وهو أحد مؤسسي كتيبة جنين برفقة الشهداء القادة ممن سبقوه بالشهادة، لنؤكد أننا سنبقى على عهد ودرب الشهداء العظام، وأن كتيبتنا ستبقى شوكة في حلق الاحتلال المجرم".

وتابعت:" لقد أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على شن عدوان جديد على مخيم جنين البطولة، واعتقال أحد مقاتلي سرايا القدس - كتيبة جنين، حيث تصدى مجاهدونا الأبطال لقوات الاحتلال وأمطروهم بوابل من الرصاص من أكثر من محور".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ". صدق الله العظيم

بكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جنين، ابنها القائد الميداني البطل متين فايق حسين ضبايا (25 عاماً) والذي ارتقى إلى العلا صباح اليوم في اشتباك مسلح أثناء تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين.

لقد أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على شن عدوان جديد على مخيم جنين البطولة، واعتقال أحد مقاتلي سرايا القدس - كتيبة جنين، حيث تصدى مجاهدونا الأبطال لقوات الاحتلال وأمطروهم بوابل من الرصاص من أكثر من محور.

كما قام مجاهدونا بتفجير عبوات ناسفة موجهة بدوريات الاحتلال وإلقاء عشرات القنابل المتفجرة المصنعة محلياً في مواجهة تعتبر من أشرس المواجهات.

إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين، ونحن ننعى إلى شعبنا الفلسطيني القائد متين ضبابا، وهو أحد مؤسسي كتيبة جنين برفقة الشهداء القادة ممن سبقوه بالشهادة، لنؤكد أننا سنبقى على عهد ودرب الشهداء العظام، وأن كتيبتنا ستبقى شوكة في حلق الاحتلال المجرم.

نؤكد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، ونتوعد هذا المحتل المجرم أنه سيدفع ثمن جرائمه غاليآ، وأن يدنا ستطاله في كل مدينة وقرية ومخيم.

قتالنا ماض حتى القدس الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الجمعة 14 تشرين أول 2022م