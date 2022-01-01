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جريمة مروعة تهز الهند وتعيد إلى الواجهة قضية “السحر الأسود”

الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة مروعة تهز الهند وتعيد إلى الواجهة قضية “السحر الأسود”



وكالات

 ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة أشخاص، في ولاية كيرالا، يشتبه بأنهم قتلوا امرأتين في قضية تضحيات بشرية وممارسة “السحر الأسود”.

وأفادت الشرطة بأن المتهمين، زوجان ورجل ثالث، قاموا بتعذيب الضحايا بشدة قبل قتلهم، كما أعلنت أن المشتبه بهم هم من “ممارسي السحر والتنجيم”.
وتصدرت القضية المروعة عناوين الصحف في الهند، وأثارت قلق سكان ولاية كيرالا، التي تعتبر واحدة من أكثر الولايات تقدما في البلاد.
يذكر أن “السحر الأسود” لا يزال يمارس في بعض أجزاء الهند، إذ يعتقد ممارسوه أن هذه الطقوس يمكن أن “تجلب الرخاء وتساعد النساء على إنجاب الأطفال وعلاج الأمراض وحتى إمطار السماء”.
إلى ذلك، أشار موقع “india today” إلى أن المشتبه بهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وقد قاموا بتقطيع أشلاء الجثتين وطهيها وأكلها.

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