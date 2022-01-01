ليفربول يسحق رينجرز بسباعيّة ورقم تاريخيّ لمحمد صلاح

فجر ليفربول جام غضبه على مضيفه رينجرز وسحقه 7-1، بينها هاتريك لمهاجمه البديل الدولي المصري محمد صلاح (75 و80 و82) وثنائية للبرازيلي روبرتو فيرمينو (24 و55).

وسجل صلاح ثلاثيته في مدة ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وعوض ليفربول سقوطه أمام مضيفه آرسنال 2-3 السبت في الدوري وأكد استعداده للقمة المرتقبة على أرضه الأحد ضد مانشستر سيتي، كما واصل صحوته القارية بفوز ثالث تواليا.

وأبقى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على النجوم صلاح والإسباني تياغو ألكانتارا والبرتغالي ديوغو جوتا على دكة البدلاء.

وكان رينجرز صاحب الأفضلية في بداية المباراة وترجمها إلى هدف مبكر، سجله الكندي سكوت أرفيلد، عندما تلقى كرة من جاك ريان، عند حافة المنطقة فسددها زاحفة على يمين الحارس البرازيلي أليسون بيكر (17). وهو الهدف الأول لرينجرز في دور المجموعات هذا الموسم.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى سبع دقائق، حيث نجح ليفربول في إدراك التعادل عندما انبرى المدافع اليوناني كوستانتينوس تسيميكاس إلى ركلة ركنية تابعها البرازيلي روبرتو فيرمينو برأسه داخل المرمى (24).

ومنح فيرمينو التقدم لليفربول مطلع الشوط الثاني، عندما تلقى كرة عرضية على طبق من ذهب داخل المنطقة من المدافع الايمن جو غوميز فتابعها البرازيلي بيسراه من مسافة قريبة بين ساقي الحارس ألان ماكغريغور (55).

وطمأن نونييس جماهير ليفربول بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة رائعة من فيرمينو (66).

ودفع كلوب مباشرة بعد الهدف بتياغو وصلاح والإسكتلندي أندرو روبرتسون مكان جوردان هندرسون ونونييس وتسيميكاس.

وعزز صلاح تقدم ليفربول عندما استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين داخل المنطقة سددها قوية داخل المرمى (75).

وأضاف صلاح الخامس بتسديدة من حافة المنطقة إثر تمريرة من البديل الآخر جوتا (80)، قبل أن يحقق الهاتريك بتسديدة خادعة من داخل المنطقة على يمين ماكغريغور بعد تمريرة من جوتا أيضا(82).

وختم هارفي إيليوت المهرجان بهدف سابع بتسديدة من مسافة قريبة، إثر كرة مرتدة من ماكغريغور (87).