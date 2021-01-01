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غوغل يسمح لشبكة ترامب الاجتماعية “تروث سوشال” بعرض تطبيقها على متجره

الجمعة 14 أكتوبر 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل يسمح لشبكة ترامب الاجتماعية “تروث سوشال” بعرض تطبيقها على متجره



وكالات

 أعلنت شركة “غوغل” أنّها سمحت لمنصّة التواصل الاجتماعي “تروث سوشال” التي أسّسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعرض تطبيقها على “بلاي ستور”، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

وقال عملاق الإنترنت إنّه أصدر هذا القرار بعدما وافقت “تروث سوشال” على الالتزام بسياساته المتعلّقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده مثل “التحريض على العنف”.
وأضاف أنّ المنصّة قامت بتحديث تطبيقها بما يتّفق وسياسات “غوغل بلاي” لجهة حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصّة.
وكان غوغل أعلن في نهاية آب/أغسطس أنّ تطبيق “تروث سوشال” غير مرحّب به في بلاي ستور إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.
وقالت الشركة إنّها أخطرت “تروث سوشال” في 19 آب/أغسطس بأنّ تطبيقها ينتهك سياسات متجر “بلاي” ويتطلّب “أنظمة فعّالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون”.
ووفقاً لشركة التكنولوجيا فإنّ التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمّنه تهديدات جسدية وعنيفة.
و”تروث سوشال” هو مشروع ترامب للردّ على منصّات مثل “تويتر” التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021.

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