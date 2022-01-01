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نتفليكس تطلق خطة بث بإعلانات في نوفمبر مقابل 7 دولارات شهريا

الجمعة 14 أكتوبر 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتفليكس تطلق خطة بث بإعلانات في نوفمبر مقابل 7 دولارات شهريا



وكالات

 قالت شركة نتفليكس إنها ستطرح خطة بث مزود بإعلانات بسعر سبعة دولارات تقريبا في الشهر في نوفمبر تشرين الثاني، في خطوة لجذب مشتركين جدد بعد أن فقدت الشركة عملاء في النصف الأول من النصف الأول من العام الجاري.

وتقل خطة “باقة أساسية مع إعلانات” البالغ سعرها 6.99 دولار ثلاثة دولارات عن أقل فئات نتفليكس سعرا بدون إعلانات تجارية. وسيُطرح الخيار الجديد في 12 دولة منها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا واليابان وكوريا، على مدار 10 أيام.
وقالت نتفليكس إن المشتركين في الخطة الجديدة سيشاهدون ما يقرب من أربع إلى خمس دقائق من الإعلانات في الساعة. وسيكون للأفلام التي تم إصدارها حديثا إعلانات محدودة للحفاظ على التجربة السينمائية.
وقال جريج بيترز، رئيس العمليات في نتفليكس، للصحفيين إن نحو خمسة إلى عشرة في المئة من برامج نتفليكس لن تكون متاحة على البديل المدعوم بالإعلانات بسبب قيود الترخيص.
وارتفعت أسهم نتفليكس 5.4 في المئة إلى 232.86 دولار في أواخر التداول بعد الظهر. وانخفض سهم الشركة بنسبة 62 في المئة هذا العام قبل إعلان اليوم.

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