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رفضوا عرضاً بعد هذا الحدث.. محافظ نابلس: السلطة فقدت السيطرة على مجموعات "عرين الأسود"

الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رفضوا عرضاً بعد هذا الحدث.. محافظ نابلس: السلطة فقدت السيطرة على مجموعات "عرين الأسود"



القدس المحتلة / سما /

قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان، مساء الخميس، إنه يعتقد أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على مجموعات "عرين الأسود".

وأضاف رمضان في مقابلة مع قناة "كان" العبرية: "لست متأكدًا من كيفية استمرار الوضع، والدماء تراق كل يوم".

وأشار إلى أن فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على عرين الأسود "ينبع من حقيقة أن إسرائيل لم تسمح لها بالتعامل بشكل مستقل معها".

وبين رمضان أن السلطة حاولت الاتصال بمجموعات عرين الأسود، "وإقناعهم بالمجيء إلينا خوفًا على حياتهم، لأن القضاء عليهم يمكن أن يحدث في أي وقت".

وذكر أنه "بعد أن اغتالت إسرائيل ناشطا من عرين الأسود رفضوا عرض السلطة الفلسطينية".

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