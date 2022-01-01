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الطقس: اجواء خريفية معتدلة وفرصة لامطار محلية متفرقة

الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء خريفية معتدلة وفرصة لامطار محلية متفرقة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة خريفيا غائما جزئيا ومعتدلا نهارا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا نهارا وباردا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ،ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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