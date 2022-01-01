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استطلاع : لابيد يزداد قوة ويحصل على 26 مقعدا والليكود يتراجع

الجمعة 14 أكتوبر 2022 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : لابيد يزداد قوة ويحصل على 26 مقعدا والليكود يتراجع



القدس المحتلة/سما/

اظهر احدث استطلاع للرأي اجرته القناة 13 العبرية ان رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد يزداد قوة في التمثيل البرلماني ويتلقى 26 مقعدًا، قبل 19 يوما من انتخابات الكنيست.

وحصل الليكود في الإستطلاع على 32 مقعدا والصهيونية الدينية 12 مقعدا. في المجموع، حصلت كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا مقابل 57 لكتلة الائتلاف الحالي برئاسة لابيد اما الجبخة الديمقراطية تحصل على 4 مقاعد مما ستكون الجسم المانع الذي سيحسم تشكيل الحكومة. البيت اليهودي وحزب التجمع لا يجتازان نسبة الحسم.

كما فحص الاستطلاع رأي الجمهور في صياغة الاتفاقية مع لبنان. يعتقد 47٪ أنه يجب عرض الاتفاق على الكنيست، فيما أعرب 26٪ عن اكتفائهم بموافقة الحكومة. كذلك فإن 28٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الاتفاق مع لبنان هو اتفاق جيد يلبي مطالب إسرائيل مقابل 29٪ يعتقدون أنها اتفاقية سيئة.

رداً على سؤال حول من يدير السياسة الأمنية لإسرائيل في الضفة الغربية بشكل أفضل 28٪ يعتقدون أن لابيد وغانتس يعملان بشكل أفضل مقارنة بـ 40٪ يعتقدون أن نتنياهو كان أفضل.

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