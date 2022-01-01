عشرات الإصابات والاعتقالات في القدس المحتلة فجر اليوم

القدس المحتلة/سما/

أصيب العشرات فجر اليوم، برضوض وحالات اختناق، جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال عليهم في حي الشيخ جراح في القدس.

وأوضح سكان حي الشيخ جراح، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي ، وبشكل مفاجئ هاجموا السكان وممتلكاتهم بالحجارة والشتائم والاقتحام، وخلال ذلك اكملت الشرطة الاعتداء ضرب السكان ودفعهم.

وأوضاف السكان أن القوات وضعت الحواجز الحديدية في الحي "فصلت بين المستوطنين والسكان"، ولكن عشرات المستوطنين القوا الحجارة باتجاه المنازل والسيارات وكذلك الأهالي، فعادت القوات وقمعت الأهالي من جديد.

كما اقتحم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير الحي، واشهر مسدسه أمام السكان، مهددا بإطلاق الرصاص عليهم.

وأضاف السكان أن الاعتداءات استمرت منذ ساعات المساء حتى بعد منتصف الليل، وأخلت القوات بالقوة الحي من الفلسطينيين الذين تمكنوت من الوصول الى المنطقة لحمايتها من الاعتداءات، كما رشت المياه العادمة.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 20 إصابة "ضرب وحجارة" نقلت 5 منها الى المستشفى.

كما أصيب العشرات من الشبان بغاز الفلفل، بعد رش المستوطنين عليهم، فيما أًصيب العشرات بحالات اختناق من المياه العادمة.

وأوضحت مصادر محلية من الحي، أن القوات اعتقلت 10 فلسطينيين من داخل الحي.

كما اعتدى المستوطنون على الأهالي والمركبات في قرية ام طوبا، شارع رقم 1، حي رأس العامود، البلدة القديمة.

وتضاعفت خلال اليومين الماضيين اعتداءات المستوطنين على المقدسيين وممتلكاتهم، خاصة في ساعات الليل، بعد صلوات جماعية خلال عيد العرش اليهودي".

وفي حي رأس العامود، اصيب 3 أطفال بحالات اختناق بغاز الفلفل.