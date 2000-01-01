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برعاية الرئيس تبون ..الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية

الخميس 13 أكتوبر 2022 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية الرئيس تبون ..الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية



الجزائر /وكالات/

وقعت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، في العاصمة الجزائرية، وبرعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على "إعلان الجزائر"، في ختام مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية"، الذي احتضنته الجزائر بعد التنسيق والتشاور مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والذي سيشكل أساسا لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي ستكون القضية الفلسطينية أحد محاورها الأساسية، وثمنوا مبدأ الجزائر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2021، عزم بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

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