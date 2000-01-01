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القسام تكشف عن وحدة جديدة عملت بـ "الخفاء" منذ 8 أعوام

الخميس 13 أكتوبر 2022 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تكشف عن وحدة جديدة عملت بـ "الخفاء" منذ 8 أعوام



غزة/سما/

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري، لحركة حماس ، مساء اليوم الخميس ، عن سلاح السايبر، مشيرة إلى أنه عمل في الخفاء منذ 8 أعوام.

ويأتي هذا الكشف عن السلاح القسامي، خلال حفل تكريم القائد المهندس جمعة الطحلة، والذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر خلال حفل التكريم: "الشهيد القائد جمعة الطحلة أشرف على تأسيس جيش القدس الإلكتروني الذي أتاح للعقول العربية والإسلامية محاربة العدو".

وأضاف، " قاد الطحلة بنفسه مع ثلة من الأبطال المجهولين هجمات سيبرانية عديدة استهدفت منظومات العدو الحيوية". وفق قوله

وتابع أبو معمر، "الراحل جمعة الطحلة ترجم خبراته إلى واقع ملموس، وشرّفه الله أن دشّن بيده وعقله أول المشوار في سلاح الطيران المسير حتى أصبح اليوم سلاحا يحسب له العدو ألف حساب".

وزاد، "الشهيد القائد جمعة الطحلة بعد أن اطمأنت نفسه لسلاح الطيران المسير وانطلاقته بكل قوة واتقان، ذهب سريعا ليؤسس سلاح نوعياً جديدا فائق الابداع والأثر، فأشرف على تأسيس وتشكيل وهيكلة وحدة الحرب الإلكترونية "سلاح السايبر".

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