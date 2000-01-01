مستوطنون يحرقون متنزها و3 شاحنات ويعتدون على المواطنين في حوارة جنوب نابلس

نابلس/ سما/

أحرق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، متنزها وثلاث شاحنات وهاجموا المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في حوارة كمال عودة، لـ"وفا"، بأن المستوطنين أحرقوا متنزه حوارة بالكامل، وثلاث شاحنات تعود ملكيتها للمواطن الله محمود سليم، فيما اعتقل جنود الاحتلال ستة فتية، مضيفا أن المواجهات في البلدة ما زالت مستمرة.

من ناحيته، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين اعتدوا على مركبة للدفاع المدني حاولت الوصول إلى المكان لإخماد النيران وحطموا زجاجها، ورشوا الغاز على أفرادها، كما هاجموا 6 منازل في حوارة وحطموا نوافذها.

وكان المستوطنون هاجموا الأهالي على الشارع الرئيس وسط حوارة، بحماية جيش الاحتلال واعتدوا على أصحاب المحلات التجارية وسط البلدة، وحطموا 15 محلا، و20 مركبة، كانت متوقفة على جانبي الشارع الرئيسي في وقت سابق من اليوم.