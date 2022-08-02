إقرار برنامج إحياء الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات

رام الله/ سما/

أقر مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الخميس، برنامج إحياء الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات، والذي سيبدأ بفعالية مركزية للمؤسسة في العاشر من الشهر المقبل، على الساعة السادسة مساءً بقصر رام الله الثقافي.

كما اعتمد مجلس الإدارة أن يكون الالتفاف حول العلم الفلسطيني والاعتزاز به والدفاع عنه، هو الموضوع السياسي للذكرى هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والخمسون لمجلس إدارة المؤسسة، وجاهياً للمقيمين في أرض الوطن، وعبر الاتصال المرئي لمن هم في الخارج، وترأس الاجتماع القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة علي مهنا، وبمشاركة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومدير عام المؤسسة ومدير متحف ياسر عرفات ممدوح العبادي.

كما ناقش المجلس واعتمد تقرير لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام الحالي 2022، وسيتم تسليم الجائزة خلال إحياء الذكرى كما جرت العادة، وسيكون ذلك للسنة السادسة عشرة على التوالي.

وقرر مجلس الإدارة التحضير للدورة القادمة (الرابعة عشرة) لاجتماع مجلس الأمناء، والذي سيعقد في موعده خلال الربع الأول من العام القادم 2023.

واستمع مجلس الإدارة للتقرير الإداري والمالي المقدم من إدارة المؤسسة، وتم اعتماد هذه التقارير، وعبر المجلس عن ارتياحه لسير العمل بالمؤسسة على كافة الأصعدة.

وثمنّ المجتمعون عودة الزوار بكثافة لمتحف ياسر عرفات وإضافة لغات جديدة للعرض المتحفي (تسعة لغات حالياً) وافتتاح معرض "أثر" في قاعة المعارض في المتحف، وأثنوا على نجاح مسابقة المعرفة الوطنية في سنتها الخامسة على التوالي والعمل الجاري لتطويرها، وكذلك الأمر مُخيمات ياسر عرفات الصيفية، وأيضاً صدور العدد الثلاثون من مجلة المؤسسة (أوراق فلسطينية).

كما أثنى مجلس الإدارة على نجاح العام الأول من البرنامج الجديد: في الذاكرة الوطنية.. رفاق الدرب، والذي أحيا ذكرى ميلاد القادة: خالد الحسن (13//20222)، وجورج حبش (2/8/2022)، وصلاح خلف- أبو إياد-(31/8/2022)، وخليل الوزير- أبو جهاد (10/10/2022)، وقرر مجلس الإدارة الاستمرار بهذا البرنامج الهام، واعتمد أسماء كوكبة جديدة من القادة لإحياء ذكرى ميلادهم خلال العام القادم.

كما قرر المعرض القادم في المتحف مع بداية عام 2023 حول (الاستعمار الاستيطاني في فلسطين).

كما ترحم الاجتماع على أرواح الشهداء ووجه التحية للأسرى الأبطال وخاصة المرضى والأطفال والمضربين عن الطعام، وتوجه بالتحية لأبطال التصدي والمقاومة للاحتلال في جنين ونابلس والقدس وأرضنا المحتلة كافة.

ودعا مجلس الإدارة شعبنا العظيم لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات والترحم على روحه الطاهرة وكل شهداء شعبنا وأمتنا.