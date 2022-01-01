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عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا التعاون المشترك

الخميس 13 أكتوبر 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/ سما/

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الخميس، مع ممثل استراليا لدى دولة فلسطين إدوارد روسيل، آفاق التعاون المشترك؛ بما يخدم العملية التعليمية، وأطلعه على واقع التحديات التي يجابهها التعليم في الفترة الراهنة.

وأكد الطرفان، خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، وفق بيان للوزارة، محورية الشراكة لتفعيل مرتكزات العمل المشترك لخدمة التعليم بما يتقاطع مع الأولويات والاحتياجات الوطنية.

كما استعراضا أبرز انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والمضايقات والممارسات التي تحول دون وصول الطلبة والكوادر التعليمية إلى مدارسهم بشكل آمن مستقر.

وتضمن اللقاء أيضا بعض المحاور والقضايا المتعلقة بحوكمة العمل التربوي واستثمار الفضاء الإلكتروني لخدمة التعليم ومرتكزاته.

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