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انطلاق الحملة الوطنية لقطف الزيتون "عونة"

الخميس 13 أكتوبر 2022 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/ سما/

أطلقت محافظة القدس، بالشراكة مع بيت مال القدس الشريف (المملكة المغربية)، اليوم الخميس، الحملة الوطنية لقطف ثمار الزيتون "عونة"، في جميع محافظات الوطن.

وشارك بالفعالية، التي انطلقت من بلدة حزما شرق القدس، طاقم محافظة القدس، وبلدية حزما ممثلة برئيسها نوفان صلاح الدين، ومديرية الدفاع المدني، والشرطة الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومديرية الزراعة، والإغاثة الزراعية، ومديرية الحكم المحلي، وطلاب من جامعة القدس- أبو ديس، بالإضافة إلى بلدية الرّام ممثلة برئيس البلدية راقي غزاونة، وجمع من الأهالي والمتطوعين.

وفي بداية الفعالية، رحّب نائب محافظ القدس عبد الله صيام بالحضور ناقلًا تحيات المحافظ عدنان غيث المبعد قسرًا بسبب قرارات الاحتلال بحقه، والتي كان آخرها قرار الحبس المنزلي المفتوح لحين تحضير لائحة اتهام بحقه وعرضه على المحكمة.

وشكر صيام الحضور والمشاركين في هذه الفعالية، التي أقيمت على أراضي بلدة حزما المحاذية لبلدة عناتا، والتي ينتهج الاحتلال فيها سياسة العقاب الجماعي منذ خمسة أيام ويحاصرها، مرتكبًا بذلك جريمة حرب.

بدوره قال رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين لــ"وفا"، إنه تم اختيار انطلاق حملة قطف الزيتون من أراضي حزما الجنوبية المهددة، لتكون بداية انطلاقها في بقية الأرض الفلسطينية المستهدفة، لمساعدة المواطنين للوصول الى اراضيهم.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين في حزما من الوصول إلى أراضيهم خلال موسم القطاف كل عام، ما يتطلب تكاتف الجميع لتعزيز صمود المواطنين في حزما، وابناء القرى المحاذية المعرضة للاستيطان.

من جانبه أوضح ممثل زراعة القدس عبد الله دحلة، لـــ"وفا" أن هذه الحملة الوطنية التي حملت اسم (عونة)، تهدف الحملة إلى مساندة المزارعين وتعزيز صمودهم في وجه اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأضاف، أنه تم تسليم المزارعين خلال الحملة، معدات خاصة بقطف الزيتون للمجالس المحلية، وأن الحملة مستمرة في باقي المناطق الفلسطينية المهددة بالاستيلاء.

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