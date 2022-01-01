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جنين: العثور على جثة متحللة

الخميس 13 أكتوبر 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: العثور على جثة متحللة



جنين/سما/

باشرت النيابة العامة والشرطة، اليوم الخميس، إجراءات التحقيق والبحث والتحري في ملابسات العثور على جثة متحللة في جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة متحللة، حيث تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب العدلي للمكان، الذي تبين وجود جثة متحللة وعثر بجانبها على هوية لمواطن من أم الفحم من داخل أراضي العام 48، كانت قد فقدت آثاره منذ 4 أشهر.

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية، باشروا إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

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