"أيام فلسطين السينمائية" يعلن الأفلام المتنافسة على مسابقة "طائر الشمس الفلسطيني"

رام الله/ سما/

أعلنت إدارة مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي، اليوم الخميس، قائمة الأفلام والمشاريع المتنافسة في النسخة السادسة من مسابقة "طائر الشمس الفلسطيني"، بفئاتها الثلاث: الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والمشاريع قيد الإنتاج.

وأوضحت إدارة المهرجان أن النتائج ستعلن في الحفل الختامي للمهرجان يوم الاثنين 7 تشرين الثاني/نوفمبر في قصر رام الله الثقافي، وتمنح جائزة لأفضل فيلم قصير، وأخرى لأفضل فيلم وثائقي طويل، كما تمنح جائزة الإنتاج لأفضل مشروع فيلم روائي قصير قيد الإنتاج.

ويتنافس 10 أفلام عن فئة الأفلام القصيرة من أصل 55 على جائزة بقيمة 3000 دولار، هي: "ع البحر" من إخراج وسام الجعفري، "جواز أحمر" من إخراج عبده الأسدي، "تقي" من إخراج ألين شوفاني، "في العودة إلى هبة أيار" من إخراج ربيع عيد، "فلسطين 87" من إخراج بلال الخطيب، "بحث" من إخراج آلاء الداية، "الجدار" من إخراج ميرا صيداوي، "صيف، مدينة وكاميرا" من إخراج أنس زواهري، "براديسو xxxl 108" من إخراج كمال الجعفري، "ضيف من ذهب" من إخراج سعيد زاغة.

وعن الأفلام الوثائقية الطويلة فقد وصل عدد الطلبات المقدمة إلى 11 فيلما من فلسطين وعنها، اختير منها 5 أفلام لتتنافس على الجائزة وقيمتها 5000 دولار، هي: "القنديل الصغير" من إخراج ماريو ريزي، "سائقو الشيطان" من إخراج محمد أبوغيث، "صارورة" من إخراج نيكولا زامبيلي، "اليد الخضراء" من إخراج جمانة مناع، "أحد عشر يوماً في أيار" من إخراج محمد الصواف.

وضمن "مسابقة طائر الشمس الفلسطيني" للإنتاج -تبلغ قيمة الجائزة للمشروع الفائز عن هذه الفئة 10 آلاف دولار، إضافة إلى دعم عيني بقيمة 6000 دولار يشمل أجهزة التصوير والصوت وخدمات ما بعد الإنتاج- يتنافس 9 مشاريع أفلام روائية قصيرة لصنّاع أفلام فلسطينيين أو أفلام يتعلق موضوعها بفلسطين، وهي "دي جي المناطق" من إخراج محمد أبوغيث، "دائماً جاهز للفحص" من إخراج اسماعيل الهباش، "سينما مونامور" من إخراج إبراهيم حنضل، "عيون برية" من إخراج سعيد زاغة، "العلم" من إخراج مشعل قواسمي، "كنتاكي غزة" من إخراج عمر رمال، "قرار" من إخراج محمد صالح، "شادر" من إخراج عايدة قعدان، "مش ماتش" من إخراج فاطمة رشا شحادة.

وقال المؤسس والمدير الفني لمؤسسة "فيلم لاب فلسطين" حنا عطا الله، إن "فيلم لاب ومن خلال طرحها لجائزة طائر الشمس الفلسطيني تسعى إلى دعم الإنتاج الفلسطيني من خلال إيجاد بنية تحتية لصناعة السينما في فلسطين، ولخلق فضاء أمام الأجيال الجديدة وصانعي الأفلام لسرد روايتنا دون قيود أو شروط".

يشار إلى أن جائزة طائر الشمس الفلسطيني انطلقت عام 2016 لتحتفل بالانتاجات الفلسطينية والانتاجات الدولية التي تتخذ من فلسطين موضوعا لها، وتختار لجان التحكيم، التي تضم فنانين ومختصين محليين ودوليين، الفائزين.