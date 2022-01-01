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الاتحاد الاوروبي: نحن لا نمزح و”سندمر” الجيش الروسي حال ضرب أوكرانيا بالنووي

الخميس 13 أكتوبر 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي: نحن لا نمزح و”سندمر” الجيش الروسي حال ضرب أوكرانيا بالنووي



وكالات / سما/

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيكون له رد عسكري قوي يتم فيه “تدمير” الجيش الروسي.
وأوضح بوريل في كلمة خلال مشاركته في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن “الرد على أي هجوم نووي ضد أوكرانيا لن يكون نوويا، ولكنه سيدمر الجيش الروسي”.
وأضاف: “بوتين صرح بأنه لا يمزح في مسألة استخدام النووي ضد أوكرانيا، بوتين لا يتجرأ أن يمزح ويخادع في هذا الخصوص، بل على العكس فإن الدول الداعمة لأوكرانيا لا تمزح فالرد سيكون حاسما في حال استخدام موسكو النووي ضد كييف”.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجّه الرئيس بوتين تهديدا “مستترا” باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

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